Prima Lamborghini elettrica tra il 2027 ed il 2028 | le ipotesi

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Per tutti gli appassionati delle quattro ruote sportive e soprattutto del marchio, c’è una fantastica notizia: l’amministratore delegato della famosa azienda italiana con sede a Sant’Agata bolognese, Stephan Winkelmann, ha dichiarato in una speciale intervista con Yahoo Finance, che lavettura completamentedella casa automobilistica arriverà probabilmente sul mercato nel. In vista del prossimo decennioha dei grandi progetti. All’inizio del 2021, la gamma della casa automobilistica, ha confermato che saranno previsti quattro modelli, di cui due auto super sportive e due veicoli più “versatili”. Winkelmann ha poi spiegato che le future auto supersportive saranno ibride plug-indell’arrivo di un modello ...

Ultime Notizie dalla rete : Prima Lamborghini

... CEO di Dallara; Tim Bravo, Head of Communications Automobili; Francesco Milicia, ... per lavolta, l'intero comparto automotive. Questo è stato possibile grazie anche all'impegno ...Come sarà laelettrica? Difficile da dirsi anche se la speranza degli appassionati risiede ... la vettura più venduta in, alimentata da un sistema elettrico sviluppato in ...Lamborghini premia i migliori piloti dello Young Driver Program e del GT3 Junior Program 2021: Leonardo Pulcini e Arthur Rougier, durante stagione 2022, riceveranno il supporto ufficiale della Squadra ...Leonardo Pulcini e Arthur Rougier sono stati nominati come migliori piloti dello Young Driver Program e GT3 Junior Program 2021 e durante la prossima stagione riceveranno il supporto ufficiale Lamborg ...