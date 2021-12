Prima foto della reunion di Harry Potter | in attesa di vederla in Italia su Sky

(Di giovedì 9 dicembre 2021) HBO Max ha rilasciato laimmagine dell’di, evento che celebra il ventesimo anniversario dall’uscita del primo filmsaga cinematograficae La Pietra Filosofale. Nella, mostrata in ante, ci sono i tre protagonisti Daniel Radcliffe (), Rupert Grint (Ron Weasley) ed Emma Watson (Hermione Granger) impegnati in una conversazione nella sala comune di Grifondoro. Il programma è stato registrato al Warner Bros. Studio Tour di Londra. Alladiparteciperanno Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda ...

Dal profilo della HBO Max è stata condivisa ora la foto ufficiale di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley di nuovo insieme nella sala comune di Grinfondoro, a Hogwarts. " Come se non se ...Anche Rupert Grint si difende, forte dell'acclamata serie tv horror Servant ha diffuso uno scatto dallo speciale per i 20 anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale, su HBO Max dal 1° gennaio: che ef ...Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint insieme nella prima foto della reunion per lo speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. HBO Max ha svelato la prima foto dello speciale H ...