Presenza Juve, Leonardo Bonucci ha superato Giampiero Boniperti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Leonardo Bonucci ha superato Giampiero Boniperti (460 v 459) e si trova ora solo all’8º posto nella classifica di presenze in tutte le competizioni con la Juventus. Tre delle quattro reti di Moise Kean in Champions League sono arrivate con un colpo di testa. La Juventus ha ottenuto il primo posto nel girone in tutte le ultime quattro edizioni della Champions League, dopo che era arrivata in testa al proprio gruppo solo in una delle precedenti cinque edizioni. La Juventus ha vinto sei partite interne consecutive di Champions League solamente per la seconda volta nel XXI secolo, dopo la striscia chiusa nell’ottobre 2017, sempre con Massimiliano Allegri in panchina. Moise Kean è il secondo più giovane marcatore italiano con la maglia della ... Leggi su footdata (Di giovedì 9 dicembre 2021)ha(460 v 459) e si trova ora solo all’8º posto nella classifica di presenze in tutte le competizioni con lantus. Tre delle quattro reti di Moise Kean in Champions League sono arrivate con un colpo di testa. Lantus ha ottenuto il primo posto nel girone in tutte le ultime quattro edizioni della Champions League, dopo che era arrivata in testa al proprio gruppo solo in una delle precedenti cinque edizioni. Lantus ha vinto sei partite interne consecutive di Champions League solamente per la seconda volta nel XXI secolo, dopo la striscia chiusa nell’ottobre 2017, sempre con Massimiliano Allegri in panchina. Moise Kean è il secondo più giovane marcatore italiano con la maglia della ...

Advertising

juventusfc : Alex Sandro ha collezionato contro la Salernitana la sua 250? presenza con la maglia della Juventus in tutte le com… - tonypiccoli31 : @romeoagresti @GoalItalia Ramsey non lo calcolate più perché è ovvio che è stata già presa una decisione perché se… - Boboj29 : @brikko69 Lo sanno ,lo sanno , ma c'e' una regola dettata dall'Ordine dei giornalisti che la Juve deve sottostare,… - MCorleoon : @TUTTOJUVE_COM Sono d'accordo con te questa juve e troppo debole per resistere davanti ai big perchè fa giornata se… - Juve_ju36 : @reportrai3 @RaiTre Nessuna indagine su Bastoni valutato 31 milioni di euro senza nessuna presenza nel calcio profe… -