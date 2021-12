Premio giornalistico Letizia Leviti 2021, la cerimonia torna in presenza a Firenze (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo l’edizione dello scorso anno, svoltasi online a causa della pandemia, tornerà in presenza il 18 dicembre alle ore 18 la cerimonia di assegnazione del Premio giornalistico Letizia Leviti under 35 nella consueta cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. Il Premio è riservato a giovani giornalisti freelance e collaboratori non assunti nelle redazioni ed è dedicato alla giornalista di Sky TG24 che ci ha lasciati nel 2016. Il concorso è ispirato ai valori cari a Letizia e si attesta oggi tra i più prestigiosi e sicuramente tra i più originali nel panorama italiano, come si evidenzia dal numero e dalla qualità delle candidature pervenute, oltre che dal percorso professionale dei vincitori delle passate edizioni. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo l’edizione dello scorso anno, svoltasi online a causa della pandemia, tornerà inil 18 dicembre alle ore 18 ladi assegnazione delunder 35 nella consueta cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a. Ilè riservato a giovani giornalisti freelance e collaboratori non assunti nelle redazioni ed è dedicato alla giornalista di Sky TG24 che ci ha lasciati nel 2016. Il concorso è ispirato ai valori cari ae si attesta oggi tra i più prestigiosi e sicuramente tra i più originali nel panorama italiano, come si evidenzia dal numero e dalla qualità delle candidature pervenute, oltre che dal percorso professionale dei vincitori delle passate edizioni.

