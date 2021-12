Preghiamo oggi 9 dicembre Maria Regina della Pace | Appare a un uomo in pellegrinaggio a Medjugorje (Di giovedì 9 dicembre 2021) Appare a un ex ufficiale comunista proprio nella in quella che oggi è la meta del più alto numero di pellegrinaggi: Medjugorje. Lascia all’uomo un messaggio particolare e lo invita a restaurare un luogo abbandonato e saccheggiato. Presentandosi come la Regina della Pace, invita a rinnovare lì la preghiera: “Ritrovate qui il mio cuore e L'articolo Preghiamo oggi 9 dicembre Maria Regina della Pace Appare a un uomo in pellegrinaggio a Medjugorje proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 9 dicembre 2021)a un ex ufficiale comunista proprio nella in quella cheè la meta del più alto numero di pellegrinaggi:. Lascia all’un messaggio particolare e lo invita a restaurare un luogo abbandonato e saccheggiato. Presentandosi come la, invita a rinnovare lì la preghiera: “Ritrovate qui il mio cuore e L'articoloa uninproviene da La Luce di

Advertising

daniele19921 : RT @Marco82079733: Cari figli di donna facile che fate tanto casino per il virus Perché quando sono infette le squadre di calcio se ne parl… - F0LSG0LD : preghiamo tutti insieme che la prof di stpria oggi manchi ?????????????????? - ahnoesh : buongiorno oggi preghiamo che simone entri davvero nella sua reputation era anche se il promo non fa ben sperare ???????????? - desm_ondthegrey : Oggi c’è un prof e io sono reperibile. Preghiamo che non mi chiamino perché URLO. - isladecoco7 : RT @Marco82079733: Cari figli di donna facile che fate tanto casino per il virus Perché quando sono infette le squadre di calcio se ne parl… -