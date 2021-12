Poste Italiane: finalmente la notizia che fa felici gli utenti Apple (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo anni di attesa per i possessori di PostePay e BancoPosta, Poste Italiane annuncia finalmente il supporto ad Apple Pay Con l’ultimo update alla versione 20.20.109 Poste Italiane ha finalmente introdotto il supporto ad Apple Pay per i possessori di PostePay e BancoPosta. Aprendo la versione aggiornata dell’ app è ora possiible abilitare Apple Pay su iPhone ed Apple Watch aggiungendo le carte al Wallet di iOS. Grazie al supporto di Apple Pay gli utenti possono effettuare pagamenti contactless presso gli esercenti con POS abilitati utilizzando le carte collegate a un conto corrente BancoPosta e le prepagate di Poste ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo anni di attesa per i possessori diPay e BancoPosta,annunciail supporto adPay Con l’ultimo update alla versione 20.20.109haintrodotto il supporto adPay per i possessori diPay e BancoPosta. Aprendo la versione aggiornata dell’ app è ora possiible abilitarePay su iPhone edWatch aggiungendo le carte al Wallet di iOS. Grazie al supporto diPay glipossono effettuare pagamenti contactless presso gli esercenti con POS abilitati utilizzando le carte collegate a un conto corrente BancoPosta e le prepagate di...

