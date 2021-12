Positivo al Covid, gira indisturbato. Torino agghiacciante, dove lo beccano: non è un no-vax, Green Pass ko? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un caso scoperto a Torino ha messo in evidenza quello che è forse il principale punto debole del Green Pass in relazione al tracciamento, che in realtà in Italia è già debole di per sé. Infatti la certificazione verde resta attiva anche se si è in quarantena a causa di una positività accertata al Covid. E così un ragazzo di 28 anni ne ha approfittato: pur sapendo di aver contratto il virus (da asintomatico), non ha rispettato la quarantena e ha raggiunto la fidanzata in treno. Ovviamente nel viaggio è risultato sempre in regola ai vari controlli del Green Pass. Il ragazzo pensava di averla Passata liscia, ma non aveva considerato un altro sistema di tracciamento, quello legato alle registrazioni degli hotel. Tale sistema ha per fortuna funzionato e fatto sì che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un caso scoperto aha messo in evidenza quello che è forse il principale punto debole delin relazione al tracciamento, che in realtà in Italia è già debole di per sé. Infatti la certificazione verde resta attiva anche se si è in quarantena a causa di una positività accertata al. E così un ragazzo di 28 anni ne ha approfittato: pur sapendo di aver contratto il virus (da asintomatico), non ha rispettato la quarantena e ha raggiunto la fidanzata in treno. Ovviamente nel viaggio è risultato sempre in regola ai vari controlli del. Il ragazzo pensava di averlaata liscia, ma non aveva considerato un altro sistema di tracciamento, quello legato alle registrazioni degli hotel. Tale sistema ha per fortuna funzionato e fatto sì che ...

stanzaselvaggia : La Donato dice che chi va in giro da positivo al Covid non ha torto. Mi raccomando, continuate a invitarla eh. - Corriere : Cardiochirurgo opera e poi scopre di essere positivo. Almeno 50 contagiati nell’ospedale di Salerno - TgrRai : #GreenPass, giovane positivo al #Covid in treno da #Torino a #Milano per raggiungere la fidanzata. Siccome aveva il… - GiovanniTarchi : RT @TgrRai: #GreenPass, giovane positivo al #Covid in treno da #Torino a #Milano per raggiungere la fidanzata. Siccome aveva il Green Pass,… - Luciano06815942 : RT @TgrRai: #GreenPass, giovane positivo al #Covid in treno da #Torino a #Milano per raggiungere la fidanzata. Siccome aveva il Green Pass,… -