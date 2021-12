Ponte dell’Immacolata, tante le multe per il mancato uso di mascherine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono molti i sanzionati dalle forze dell’ordine in questo Ponte dell’Immacolata, per non aver rispettato le disposizioni anti-Covid e, soprattutto, per non aver indossato la mascherina. Il 7 dicembre i sanzionati sono stati 3.541 contro i 2.077 del giorno precedente. Il piano di rafforzamento dei controlli messo in campo dalle prefetture, che ha fatto il suo esordio lunedì, quando è entrato in vigore il decreto legge che ha introdotto la certificazione verde rafforzata, è dunque entrato a pieno regime: super green pass e mascherine obbligatorie all’aperto. I numeri delle persone fermate dagli agenti sono raddoppiati rispetto a quelli della settimana scorsa. Con il Ponte appena passato c’è stato un primo assaggio del clima festivo, con tanta gente per strada, nei negozi e nei locali. Per quanto riguarda l’uso della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono molti i sanzionati dalle forze dell’ordine in questo, per non aver rispettato le disposizioni anti-Covid e, soprattutto, per non aver indossato la mascherina. Il 7 dicembre i sanzionati sono stati 3.541 contro i 2.077 del giorno precedente. Il piano di rafforzamento dei controlli messo in campo dalle prefetture, che ha fatto il suo esordio lunedì, quando è entrato in vigore il decreto legge che ha introdotto la certificazione verde rafforzata, è dunque entrato a pieno regime: super green pass eobbligatorie all’aperto. I numeri delle persone fermate dagli agenti sono raddoppiati rispetto a quelli della settimana scorsa. Con ilappena passato c’è stato un primo assaggio del clima festivo, con tanta gente per strada, nei negozi e nei locali. Per quanto riguarda l’uso della ...

