Ponte dell'Immacolata senza mascherina, fioccano multe nel primo assaggio di festività per gli italiani (Di giovedì 9 dicembre 2021) fioccano multe nel primo assaggio delle festività natalizie nel Paese: secondo i dati emersi nelle ultime ore a seguito dei controlli, è boom di sanzioni nel Ponte dell'Immacolata per il mancato uso della mascherina. Ancora tante persone senza il dispositivo di protezione, nonostante il rischio assembramenti e nonostante molti Comuni ne abbiano disposto l'obbligo anche all'aperto. Ponte dell'Immacolata nel segno della grande vitalità in tante città italiane, con folle lungo le arterie dello shopping.

