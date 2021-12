Polizia Stradale | pochi uomini e tanto lavoro

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Con la predisposizione e l’avvio del piano neve 2021-2022, soprattutto in questo particolare periodo dell’anno e considerando le prossime festività natalizie con milioni di italiani in giro, inizia per le donne e glidellaun impegno straordinario in termini di carichi di. Purtroppo, però, gli organici di questa specialità delladi Stato non riescono a far fronte da tempo a tutte le necessità su una rete autodi 7.000 km oltre alla rete primaria nazionale che conta 450.000 km di strade, con un parco veicolare circolante di 42 milioni di veicoli e con un problema storico per il nostro paese: il trasporto su gomma, infatti, rappresenta circa il 90% del traffico interno viaggiatori e il 62% di quello merci. Numeri che ci fanno capire come ...