Pnrr | Conte | ' governo acceleri per rafforzare presidi anticorruzione'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "La corruzione annichilisce la voglia di riscatto di tanti territori, toglie risorse ai nostri ospedali, alle scuole, ai servizi; deprime le speranze dei giovani che si battono per un futuro migliore, frustra lo slancio degli imprenditori che contano sulle proprie capacità. La Giornata internazionale contro la corruzione è un momento che ci spinge a fare qualcosa di più, in un momento cruciale per la nostra storia. Nel 2019 abbiamo alzato lo scudo di protezione dell'Italia con la normativa 'Spazzacorrotti', ma la strada è ancora lunga". Così, in un post su Facebook, il leader del M5S Giuseppe Conte. "Di fronte alla sfida dei fondi europei del Pnrr condividiamo l'auspicio del Presidente dell'Anac Busia: è il momento che il governo acceleri subito il percorso di riforma per il rafforzamento dei presidi anticorruzione".

