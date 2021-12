Pnrr, Brunetta “61mila candidature per 1.000 incarichi, straordinario” (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le 61mila candidature arrivate per i 1.000 incarichi professionali che le Regioni dovranno conferire per il Pnrr sono una “notizia straordinaria. Sono arrivate dentro un portale, inPA, una struttura moderna dove chiunque può inserire il curriculum e cercare lavoro nella Pubblica amministrazione”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ai microfoni di Radio Anch’io su Rai Radio 1.“Linkedin Italia ha 16 milioni di curricula. Ecco, noi abbiamo realizzato una piattaforma simile tutta dedicata al lavoro pubblico. Anche perchè soltanto il Pnrr richiederà 1 milione-1,2 milioni di professionalità e di lavoratori nei prossimi cinque anni. Con il portale abbiamo posto le basi della modernità per l’accesso alla Pubblica amministrazione, con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Learrivate per i 1.000professionali che le Regioni dovranno conferire per ilsono una “notizia straordinaria. Sono arrivate dentro un portale, inPA, una struttura moderna dove chiunque può inserire il curriculum e cercare lavoro nella Pubblica amministrazione”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato, ai microfoni di Radio Anch’io su Rai Radio 1.“Linkedin Italia ha 16 milioni di curricula. Ecco, noi abbiamo realizzato una piattaforma simile tutta dedicata al lavoro pubblico. Anche perchè soltanto ilrichiederà 1 milione-1,2 milioni di professionalità e di lavoratori nei prossimi cinque anni. Con il portale abbiamo posto le basi della modernità per l’accesso alla Pubblica amministrazione, con ...

Advertising

FunzPub : ??Parte la selezione dei 1.000 esperti per i territori, avvisi pubblicati sul portale #inPA. @renatobrunetta LEGGI… - Tele_Nicosia : Pnrr, Brunetta “61mila candidature per 1.000 incarichi, straordinario” - CorriereCitta : Pnrr, Brunetta “61mila candidature per 1.000 incarichi, straordinario” - blogsicilia : #notizie #sicilia Pnrr, Brunetta “61mila candidature per 1.000 incarichi, straordinario” - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Le 61mila candidature arrivate per i 1.000 incarichi professionali che le Regioni dovranno confe… -