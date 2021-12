Playoff Mondiale a Palermo? Oggi la decisione. Bologna l’alternativa (Di giovedì 9 dicembre 2021) Palermo è una seria candidata ad ospitare Italia-Macedonia del nord, primo Playoff Mondiale in programma il 24 marzo. Un match da dentro o fuori, che potrebbe svolgersi al Barbera. Tutto sarà deciso dal sopralluogo di Oggi sul campo, come spiega la Gazzetta dello Sport. Se la risposta degli esperti sarà positiva, la FIGC annuncerà la sede. In caso contrario – si legge – il Dall’Ara di Bologna è l’alternativa più credibile. Il bilancio dell’Italia a Palermo è favorevole: in 15 partite sono arrivate 13 vittorie, un pari in amichevole e una sola sconfitta. E dopo anni di delusioni rosanero, Palermo ha fame di grande calcio. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021)è una seria candidata ad ospitare Italia-Macedonia del nord, primoin programma il 24 marzo. Un match da dentro o fuori, che potrebbe svolgersi al Barbera. Tutto sarà deciso dal sopralluogo disul campo, come spiega la Gazzetta dello Sport. Se la risposta degli esperti sarà positiva, la FIGC annuncerà la sede. In caso contrario – si legge – il Dall’Ara dipiù credibile. Il bilancio dell’Italia aè favorevole: in 15 partite sono arrivate 13 vittorie, un pari in amichevole e una sola sconfitta. E dopo anni di delusioni rosanero,ha fame di grande calcio. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Qatar2022, il playoff al Barbera? Oggi la decisione. Anche Bologna in corsa - serieAnews_com : ?? #Italia, playoff per #Qatar2022: sopralluogo della #FIGC allo stadio Barbera di #Palermo - CalcioPillole : Il CT dell'Ungheria #MarcoRossi tifa per #Mancini ai playoff: 'Italia, ce la puoi fare' - DeugemoTwo : Che sia il mondiale di League of Legends o di Valorant sembra esserci una certezza: il Nord America ai playoff è ra… - Ciccio153 : @alvisepedrotti Vedo che abbiamo trovato finalmente il tridente d'attacco che ci farà passare i playoff per il mondiale -