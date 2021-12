Piogge e temporali, allerta meteo gialla su tutto il Lazio per venerdì 10 dicembre (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma – Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo pomeriggio di domani, venerdì 10 dicembre 2021, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderate. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma – Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizionirologiche avverse con indicazione che dal primo pomeriggio di domani,102021, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderate. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino conper criticità idrogeologica su tutte le zone didel. La Sala Operativa Permanente della Regioneha diramato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ancora maltempo, ancora neve, ancora venti forti e mareggiate. E' in arrivo da venerdì un nuovo ciclone che porter… - ilgiornale : Maltempo fino a domenica soprattutto al Centro-Sud con piogge abbondanti, temporali e nevicate anche fin verso i 30… - ADM_assdemxmi : RT @direpuntoit: Meteo in peggioramento da Nord a Sud. - tharrosinfo : RT @UnioneSarda: #Meteo #Sardegna #9dicembre - Tempo in peggioramento, con piogge su diversi settori e temporali sulle zone occidentali. Te… - UnioneSarda : #Meteo #Sardegna #9dicembre - Tempo in peggioramento, con piogge su diversi settori e temporali sulle zone occident… -

Ultime Notizie dalla rete : Piogge temporali Da venerdì e nel weekend ennesimo vortice freddo Fino al weekend non se ne esce, infatti è in arrivo un nuovo ciclone che porterà un'altra dose di piogge, temporali e nevicate a bassissima quota. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito ...

PREVISIONI METEO domani 10 dicembre: vortice depressionario in azione in ITALIA con piogge e NEVE Al pomeriggio peggiora a partire dalle regioni tirreniche con piogge e temporali sparsi, più asciutto lungo l'Adriatico. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali ...

Nuova allerta meteo gialla per la Sicilia: piogge e venti forti, ecco dove quando La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, dalle 16 di oggi alle 24 di domani ...

PREVISIONI METEO domani 10 dicembre: vortice depressionario in azione in ITALIA con piogge e NEVE METEO: domani 10 dicembre maltempo invernale in ITALIA con piogge, temporali e neve anche abbondante sui rilievi ma con fiocchi anche a bassa quota ...

Fino al weekend non se ne esce, infatti è in arrivo un nuovo ciclone che porterà un'altra dose die nevicate a bassissima quota. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito ...Al pomeriggio peggiora a partire dalle regioni tirreniche consparsi, più asciutto lungo l'Adriatico. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con...La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, dalle 16 di oggi alle 24 di domani ...METEO: domani 10 dicembre maltempo invernale in ITALIA con piogge, temporali e neve anche abbondante sui rilievi ma con fiocchi anche a bassa quota ...