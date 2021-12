Piccola rivoluzione nella catena di caffetterie Starbucks, primo punto vendita sindacalizzato negli Usa (Di giovedì 9 dicembre 2021) Starbuck ha visto nascere il suo primo negozio sindacalizzato, a Buffalo, nello stato di New York, dove 19 dipendenti contro 8 hanno votato a favore della rappresentanza sindacale. Lo riferiscono i media Usa, in attesa del conteggio dei voti via posta in altri due negozi della stessa area. La celebre catena di caffè ha combattuto attivamente per decenni la sindacalizzazione dei suoi locali. Starbucks conta quasi 34mila punti vendita in 78 paesi del mondo, 12mila solo negli Stati Uniti. Circa la metà sono gestiti direttamente dall’azienda che conta oltre 300mila dipendenti. Il gruppo ha ricavi per 29 miliardi di dollari l’anno e vale in borsa 136 miliardi di dollari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Starbuck ha visto nascere il suonegozio, a Buffalo, nello stato di New York, dove 19 dipendenti contro 8 hanno votato a favore della rappresentanza sindacale. Lo riferiscono i media Usa, in attesa del conteggio dei voti via posta in altri due negozi della stessa area. La celebredi caffè ha combattuto attivamente per decenni la sindacalizzazione dei suoi locali.conta quasi 34mila puntiin 78 paesi del mondo, 12mila soloStati Uniti. Circa la metà sono gestiti direttamente dall’azienda che conta oltre 300mila dipendenti. Il gruppo ha ricavi per 29 miliardi di dollari l’anno e vale in borsa 136 miliardi di dollari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

