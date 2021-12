Picchiato sul treno Nettuno-Roma per 50 euro | è caccia aperta alla baby gang

(Di giovedì 9 dicembre 2021)– Gli agenti del Commissariato Anzio, unitamente al personale della PolferTermini, hanno individuato 2 degli autori di due rapine in danno di altrettanti minorenni. Il primo episodio è accaduto il 30 novembre scorso ad Anzio, in via Mencacci, dove un uomo era stato avvicinato da tre giovani, uno dei quali gli aveva strappato dalle mani con violenza il telefono cellulare. Tra i due era nata una colluttazione durante la quale la vittima era riuscita a rientrare in possesso del suo cellulare, mentre i tre giovani erano fuggiti. Poco dopo, sulregionale tratta, un uomo a bordo del convoglio, era stato avvicinato da quattro giovani i quali lo avevano rapinato della catenina d’oro che portava al collo, del suo telefono cellulare e di ...

KatiaMorichetti : Ora è tutto chiaro: il marito di Stefania, tornato dalle poste, aveva un rapporto sessuale con Antonio nella cantin… - Labassaeanord : @Maldi___ Il QI di una scimmia è quello di tua madre, che ti ha partorito dal buco sbagliato. E hai picchiato il muso sul fondo del cesso. - LuinoNotizie : Luino, picchiato sul treno per 50 euro: “Paura e pochi ricordi” - bartoluccil1 : RT @DomaniGiornale: +++ A 48 ore dall'udienza Patrick #Zaki picchiato dalla polizia e trasferito nel carcere delle torture +++ L'Egitto in… - antonyno_b : RT @DomaniGiornale: +++ A 48 ore dall'udienza Patrick #Zaki picchiato dalla polizia e trasferito nel carcere delle torture +++ L'Egitto in… -

Ultime Notizie dalla rete : Picchiato sul

Il Faro online

C ONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA Ricevi le nostre ultime notizie da Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata cliccapulsante con la stella! SEGUICI Tags: Mario fONTANA ·...Il ragazzo è statoe strozzato fino a a che non ha raggiunto uno stato di incoscienza. ...corpo sono presenti una serie di mutilazioni. L'omicida ha asportato i testicoli e pezzi di carne ...Era una gara molto sentita tra la prima in trasferta sul campo di una squadra di metà classifica. Talmente sentita che fuori dal campo i genitori dei giocatori delle due compagini hanno iniziato a ins ...Non è un episodio isolato, i pestaggi in Piazza Castello sono filmati e messi sui social da una banda. Accertamenti in corso e misure incisive da adottare ...