Piazzapulita | anticipazioni 9 dicembre 2021

Una nuova puntata di Piazzapulita sarà in onda stasera, 9 dicembre, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati: che fine ha fatto la lobby nera? Sono stati presi provvedimenti da Fratelli d'Italia e dalla Lega? A due mesi dall'inchiesta di Fanpage trasmessa in esclusiva televisiva dal programma, la squadra di Corrado Formigli tornerà sulle tracce dei personaggi coinvolti. Piazzapulita: ospiti 9 dicembre 2021 Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il giornalista e scrittore Roberto Saviano; l'informatico epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani; il Sottosegretario di Stato per la Salute Pierpaolo Sileri e i giornalisti ...

