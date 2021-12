Piazza San Carlo, l'ex sindaca Appendino e quelle terribili chat: 'Se viene fuori siamo morti' (Di giovedì 9 dicembre 2021) 'Se viene fuori che gli steward non c'erano per problemi di soldi siamo morti'. Era il 5 giugno 2017 quando la sindaca di Torino, Chiara Appendino, indirizzava queste parole via chat al suo capo di ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021) 'Seche gli steward non c'erano per problemi di soldi'. Era il 5 giugno 2017 quando ladi Torino, Chiara, indirizzava queste parole viaal suo capo di ...

Advertising

Giorgiolaporta : Dopo la #MadonnaTrans vedremo anche #Maometto col boa di struzzo o coi musulmani non fate gli spiritosi? Eppure ved… - repubblica : Piazza San Carlo, Appendino in chat: 'Se viene fuori che gli steward non c'erano per problemi di soldi siamo morti' - LuigiBrugnaro : ?VENEZIA si VESTE di LUCE! ??Abbiamo acceso l’albero di Natale in Piazza San Marco! Da qui parte un grande messaggio… - fren74 : San Marco #bynight?? #piazzasanmarco #venezia #shotz_of_venezia #scorcidibellezza #clickforvenezia #TBT #churches… - smilypapiking : RT @mesoada: 'Se viene fuori che gli steward non c'erano per problemi di soldi siamo morti'. Scriveva questo, in una chat,a Paolo Giordana… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza San Piazza San Carlo, l'ex sindaca Appendino e quelle terribili chat: 'Se viene fuori siamo morti' Due giorni prima c'era stata la tragedia di piazza San Carlo, con le ondate di panico che si erano abbattute sulle decine di migliaia di persone ammassate sotto il maxischermo per la finalissima di ...

(Dis) Avventure in città. Al Divino Amore con cattive intenzioni. Il bangladino ritrova credit card smarrita da una siciliana. Il questore ... ... una donna di 33 anni originaria di San Gavino Monreale (CA). Con la credit card il giovane si è ... In breve tempo è intervenuta la pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante che, ...

Scuola, domani sciopero generale in Piazza dei Centomila a Cagliari | Cagliari | Cagliaripad Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it Inoltre, la previsione di aumento contrattuale è di soli 87 euro, non sono previste risorse per l’incremento degli organici così come non ce ne sono per la ...

“Pezze di cuore”, presentato a Cinisi l’albero di Natale e programma festività Cinisi ha il suo albero di Natale, ideato dalla Pro Loco Cinisi 2.Zero che collabora col Comune al programma degli eventi per le festività.

Due giorni prima c'era stata la tragedia diCarlo, con le ondate di panico che si erano abbattute sulle decine di migliaia di persone ammassate sotto il maxischermo per la finalissima di ...... una donna di 33 anni originaria diGavino Monreale (CA). Con la credit card il giovane si è ... In breve tempo è intervenuta la pattuglia dei Carabinieri della Stazione RomaDante che, ...Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it Inoltre, la previsione di aumento contrattuale è di soli 87 euro, non sono previste risorse per l’incremento degli organici così come non ce ne sono per la ...Cinisi ha il suo albero di Natale, ideato dalla Pro Loco Cinisi 2.Zero che collabora col Comune al programma degli eventi per le festività.