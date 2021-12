Piazza San Carlo, la chat tra Appendino e l’ex capo di gabinetto: “Se viene fuori che gli steward non c’erano per problemi di soldi siamo morti” (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Se viene fuori che gli steward non c’erano per problemi di soldi siamo morti”. Era il 5 giugno 2017 quando la sindaca di Torino, Chiara Appendino, indirizzava queste parole via chat al suo capo di gabinetto, Paolo Giordana. Due giorni prima c’era stata la tragedia di Piazza San Carlo, con le ondate di panico che si erano abbattute sulle decine di migliaia di persone ammassate sotto il maxischermo per la finalissima di Champions League tra Juventus e Real Madrid, la folla impazzita, la gente calpestata mentre tentava di fuggire. Si sapeva che c’erano stati 1.500 feriti in un elenco che comprendeva anche due donne, Erika Pioletti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Seche glinonperdi”. Era il 5 giugno 2017 quando la sindaca di Torino, Chiara, indirizzava queste parole viaal suodi, Paolo Giordana. Due giorni prima c’era stata la tragedia diSan, con le ondate di panico che si erano abbattute sulle decine di migliaia di persone ammassate sotto il maxischermo per la finalissima di Champions League tra Juventus e Real Madrid, la folla impazzita, la gente calpestata mentre tentava di fuggire. Si sapeva chestati 1.500 feriti in un elenco che comprendeva anche due donne, Erika Pioletti e ...

