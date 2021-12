Piazza San Carlo, Appendino a Giordana: “Se viene fuori che gli steward non c’erano per problemi di soldi siamo morti” (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Se viene fuori che gli steward non c’erano per problemi di soldi siamo morti”. È il messaggio che la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha inviato al suo capo di Gabinetto Paolo Giordana due giorni dopo la tragedia di Piazza San Carlo, il 3 giugno 2017, quando durante la proiezione in Piazza San Carlo della finalissima di Champions League fra Juventus e Real Madrid, un’ondata di panico tra la folla provocò 1.500 feriti e, più tardi, la morte di due donne.La conversazione (risalente al 5 giugno 2017) è stata illustrata oggi in Corte d’Assise dagli avvocati Claudio Strata e Giancarla Bissattini, difensori di uno dei nove imputati con rito ordinario, ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Seche glinonperdi”. È il messaggio che la sindaca di Torino, Chiara, ha inviato al suo capo di Gabinetto Paolodue giorni dopo la tragedia diSan, il 3 giugno 2017, quando durante la proiezione inSandella finalissima di Champions League fra Juventus e Real Madrid, un’ondata di panico tra la folla provocò 1.500 feriti e, più tardi, la morte di due donne.La conversazione (risalente al 5 giugno 2017) è stata illustrata oggi in Corte d’Assise dagli avvocati Claudio Strata e Giancarla Bissattini, difensori di uno dei nove imputati con rito ordinario, ...

Piazza S.Carlo: chat Appendino - Giordana, 'siamo morti' "Se viene fuori che gli steward non c'erano per problemi di soldi siamo morti". Scriveva questo, in una chat, la sindaca di Torino, Chiara Appendino, due giorni dopo la tragedia di piazza San Carlo. Il destinatario del messaggio era l'allora capo di gabinetto, Paolo Giordana. La conversazione (risalente al 5 giugno 2017) è stata illustrata oggi in Corte d'Assise dagli avvocati ...

