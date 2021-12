Petagna | “Spareggio Europa League | vogliamo lo stadio pieno”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Andreaparla in conferenza stampa al termine di Napoli-Leicester. L’attaccante è felice per il passaggio del turno. Il Napoli ora giocherà i play off dicontro una delle terze di Champions. “Vincere con il Leicester era molto importante per noi. Soprattutto in un momento molto delicato, in cui ci mancano tanti compagni come Koulibaly, Anguissa, Osimhen, Insigne e tutti gli altri. Volevamo dimostrare di poter dare il nostro contributo e la nostra voglia. Chi è entrato in campo lo ha fatto con una grande voglia e questa è la cosa che conta“. Nessuna paura del play off di: “Andare avanti inera un nostro obiettivo. Giocare contro la terza della Championsnon ci spaventa, speriamo di avere lo ...