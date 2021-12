Petagna: «Quello che contava era passare il turno, avevamo voglia di dimostrare che ci tenevamo» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Andrea Petagna ha risposto ad alcune domande in conferenza al termine della gara di Europa League contro il Leicester Si può non segnare ma fare una partita di un certo impatto come hai fatto tu «Quello che contava era passare il turno perché ci teniamo tanto ed avevamo voglia di dimostrarlo». Vinto nonostante gli assenti «Siamo una rosa molto competitiva con molti giocatori, chiaramente ci mancano giocatori fondamentali, ma chi entra in campo deve sempre farsi trovare pronto. Lavoriamo così in settimana e seguiamo Quello che ci dice il mister». Quali ambizioni avete «Chiaramente andare avanti in Europa League, speriamo di avere lo stadio pieno e fare una bella partita ai 16esimo anche se sarà una squadra di Champions». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 dicembre 2021) Andreaha risposto ad alcune domande in conferenza al termine della gara di Europa League contro il Leicester Si può non segnare ma fare una partita di un certo impatto come hai fatto tu «cheerailperché ci teniamo tanto eddi dimostrarlo». Vinto nonostante gli assenti «Siamo una rosa molto competitiva con molti giocatori, chiaramente ci mancano giocatori fondamentali, ma chi entra in campo deve sempre farsi trovare pronto. Lavoriamo così in settimana e seguiamoche ci dice il mister». Quali ambizioni avete «Chiaramente andare avanti in Europa League, speriamo di avere lo stadio pieno e fare una bella partita ai 16esimo anche se sarà una squadra di Champions». L'articolo ilNapolista.

