Pessina | «Rinvio giusto | siamo determinati e carichi come ieri»

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Matteoha parlato nel pre partita di Atalanta-Villarreal: le dichiarazioni del centrocampista della Dea Matteoha parlato nel pre partita di Atalanta-Villarreal: le dichiarazioni del centrocampista della Dea.– «Sono episodi che nel calcio possono capitare ma abbiamo la stessa concentrazione di, cipreparati allo stesso modo, vediamo cosa succederà.? Sì perchè alla fine non avrebbero permesso una partita del livello della Champions». PRIMO GOL IN CASA IN CHAMPIONS – «Avendo saltato le due sfide col Manchester United ho anche una motivazione in più per giocare questa competizione. Tutti noi sappiamo che è un obiettivo grandissimo, vogliamo conquistarlo ancora. Speriamo di riuscirci». VILLARREAL – «Sicuramente loro ...

Ultime Notizie dalla rete : Pessina Rinvio

Diretta Atalanta Villarreal streaming video tv oggi 9 dicembre: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Champions League.Dopo il balletto di ieri sera: si gioca, non si gioca, rinvio il giorno seguente alle 15, no alle 19, finalmente nerazzurri in campo in un Gewiss Stadium in perfette condizioni dopo una giornata fredd ...