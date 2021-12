Perché ho manifestato contro la quotazione in borsa dell’acqua (Di giovedì 9 dicembre 2021) Oggi, davanti al Parlamento a Roma e davanti alla borsa a Milano, siamo stati in piazza per protestare contro la quotazione in borsa dell’acqua. Manifestazioni analoghe si sono tenute martedì scorso a Bruxelles, Parigi e Montreal. Qual è il problema, di cui nessuno parla? E’ spiegato bene in una petizione che recita: Il 7 dicembre 2020 l’acqua è stata quotata nella borsa di Chicago, su iniziativa del più potente fondo d’investimento speculativo mondiale, il Black Rock, suscitando forti reazioni di opposizione e di critica in tutto il mondo. Il 25 ottobre scorso, proseguendo nella linea imposta dal BlackRock, la borsa di New York ha deciso di aprire una nuova classe di attivi finanziari, gestiti da una nuova categoria d’imprese le “Natural Assets Companies” (NAC), una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Oggi, davanti al Parlamento a Roma e davanti allaa Milano, siamo stati in piazza per protestarelain. Manifestazioni analoghe si sono tenute martedì scorso a Bruxelles, Parigi e Montreal. Qual è il problema, di cui nessuno parla? E’ spiegato bene in una petizione che recita: Il 7 dicembre 2020 l’acqua è stata quotata nelladi Chicago, su iniziativa del più potente fondo d’investimento speculativo mondiale, il Black Rock, suscitando forti reazioni di opposizione e di critica in tutto il mondo. Il 25 ottobre scorso, proseguendo nella linea imposta dal BlackRock, ladi New York ha deciso di aprire una nuova classe di attivi finanziari, gestiti da una nuova categoria d’imprese le “Natural Assets Companies” (NAC), una ...

