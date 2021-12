Per il medico del Leicester non ci sono stati contatti stretti e per la Asl Napoli 1 va bene (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il medico del Leicester ha firmato una dichiarazione in cui certifica che tra i calciatori che tra poco scenderanno in campo contro il Napoli, al Maradona, non ci sono contatti stretti di positivi, dunque nessun pericolo di contagio. Evidentemente tanto basta all’Asl Napoli 1 per non insistere e chiedere al club inglese di uniformarsi alle disposizioni che vigono nel nostro paese. La Gazzetta dello Sport scrive: “Il medico della squadra inglese ha firmato una dichiarazione nella quale attesta che a seguito di indagine epidemiologica condotta dallo stesso, nessun calciatore della squadra del Leicester presente questa sera in campo, risulta “contatto stretto” con casi Covid accertati. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ildelha firmato una dichiarazione in cui certifica che tra i calciatori che tra poco scenderanno in campo contro il, al Maradona, non cidi positivi, dunque nessun pericolo di contagio. Evidentemente tanto basta all’Asl1 per non insistere e chiedere al club inglese di uniformarsi alle disposizioni che vigono nel nostro paese. La Gazzetta dello Sport scrive: “Ildella squadra inglese ha firmato una dichiarazione nella quale attesta che a seguito di indagine epidemiologica condotta dallo stesso, nessun calciatore della squadra delpresente questa sera in campo, risulta “contatto stretto” con casi Covid accertati. ...

Advertising

Giorgiolaporta : È normale che la formazione dei #MediciDiBase sia finanziata dalle #CaseFarmaceutiche? Siamo sicuri che in questa m… - IsmaelBennacer : +1 anno ?? +3 punti ???? Non ho potuto giocare stasera a causa di un piccolo problema medico. Complimenti ai ragaz… - myrtamerlino : Valerio Veduti è un medico di base che fa turni lunghissimi per #vaccinare più persone possibili. Lavora nei weeken… - BluDiChina : @flayawa @lex_sala @corrierefirenze Quanto ai monoclonali non deve prescriverli l’ospedale né chiederli il paziente… - spiceguuurl : @Ilenia78850273 sisi infatti domani vado dal medico che mi prende appuntamento in ospedale dove mi hanno accudita p… -