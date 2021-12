Per i 500 anni dall’Apparizione Madonna delle Lacrime, Treviglio ha aperto la Porta Santa (Di giovedì 9 dicembre 2021) Treviglio. Mercoledì 8 dicembre alle 16 nel Santuario Madonna delle Lacrime di Treviglio è stata aperta la “Porta Santa”. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo monsignor Erminio De Scalzi, abate della basilica di Sant’Ambrogio a Milano e vescovo ausiliario dell’Arcivescovo di Milano monsignor MarioDelpini. Dopo i riti introduttivi, il vescovo si è recato per l’apertura della Porta sul sagrato del santuario di via fratelli Galliari, sotto una suggestiva nevicata. La Messa, che ha visto anche la presenza delle autorità cittadine, è stata concelebrata da mons. Norberto Donghi, da tutti i sacerdoti della Comunità pastorale e da diversi religiosi della città. Nell’omelia, dopo aver salutato le autorità sedute nelle prime panche del ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 dicembre 2021). Mercoledì 8 dicembre alle 16 nel Santuariodiè stata aperta la “”. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo monsignor Erminio De Scalzi, abate della basilica di Sant’Ambrogio a Milano e vescovo ausiliario dell’Arcivescovo di Milano monsignor MarioDelpini. Dopo i riti introduttivi, il vescovo si è recato per l’apertura dellasul sagrato del santuario di via fratelli Galliari, sotto una suggestiva nevicata. La Messa, che ha visto anche la presenzaautorità cittadine, è stata concelebrata da mons. Norberto Donghi, da tutti i sacerdoti della Comunità pastorale e da diversi religiosi della città. Nell’omelia, dopo aver salutato le autorità sedute nelle prime panche del ...

Advertising

UffiziGalleries : #1dicembre Lo spettacolare ritratto di #Raffaello (1518c.) per ricordare i 500 anni dalla morte di Papa Leone X, un… - micillom5s : A Giugliano, Qualiano, Caivano, Bacoli ed in altri 50 siti in Campania partirà la bonifica grazie ai 500 milioni de… - ParmaPartenopea : Ingresso consentito con #GreenPass e #Mascherina sul viso) Giovedì 09 Dicembre alle #Ore18_45 ,vi aspettiamo al C… - Martina21618561 : RT @btshouse_ita: ?? I @BTS_twt doneranno i loro completi di Louis Vuitton fatti su misura per la loro esibizione di Dynamite ai Grmmy 2021… - giuseppe041021 : RT @Mauro5514: Togliamo il rdc mi servono 500 euro per le crocchette del cane. -