People's Choice Awards, Halle Berry icona di stile con un outfit scintillante (Di giovedì 9 dicembre 2021) Look da super eroina per Halle Berry ai People's Choice Awards 2021, che si sono tenuti a Santa Monica, in California, mercoledì 8 dicembre. L'attrice di Catwoman, premiata con il People's Icon of 2021 Award, ha catturato gli occhi di tutti sfilando sul red carpet con un outfit davvero particolare (e che le stava benissimo), riconfermandosi ancora una volta una vera e propria icona di stile. Vi raccomandiamo... Red carpet da fiaba per Nicole Kidman: semplicemente perfetta in Armani Privé Berry ha sfoggiato, infatti, una scintillante tuta viola a maniche lunghe paillettata, impreziosita da una profonda scollatura e una cerniera che ...

