(Di giovedì 9 dicembre 2021) Anche per il 2022 ci sarà l’per il pagamento in contanti della pensione. E’ stato stabilito il calendario perIl 31 dicembre sarebbe dovuta terminare l’emergenza sanitaria, ed invece pare di no. Con il nuovo aumento dei contagi lo Stato dovrebbe prorogare lo stato di emergenza, e con esso anche le misure di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

zazoomblog : Pensioni pagamenti in anticipo a gennaio: le date - #Pensioni #pagamenti #anticipo - lorenzo10469500 : RT @lorenzo10469500: Ecco la data dell'aumento: quando arriva la nuova pensione - - lorenzo10469500 : Ecco la data dell'aumento: quando arriva la nuova pensione - - bizcommunityit : Ecco la data dell'aumento: quando arriva la nuova pensione - infoitinterno : Pensioni gennaio 2022, pagamenti in anticipo anche il prossimo anno? Ecco le date -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni pagamenti

Ultime novitàINPS:anticipate! Un altro importantissimo pagamento anticipato è quello relativo alleche sono anche al centro del dibattito pubblico per quanto ...Il pagamento delledi gennaio potrebbe essere antipato già a dicembre a causa della perdurante emergenza ... il calendario per ipotrebbe seguire il seguente criterio: i cognomi dalla ...Pagamenti INPS in arrivo: quando? Ecco tutte le date più importanti delle misure INPS in arrivo, dalle pensioni al RdC, passando per NASpI e bonus! Le ultime ...Il pagamento avverrà con valuta 1° dicembre. Sulla base dell'ordinanza n. 808 del 12 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per dicembre 2021 per coloro che riscuotono presso ...