Pensioni future: in Italia record negativo, si andrà a 71 anni (Di giovedì 9 dicembre 2021) Pensioni future sempre più difficili da raggiungere. È quanto emerge leggendo le conclusioni dell'ultimo report stilato dall'Ocse, intitolato "uno sguardo sulle Pensioni". All'interno della ricerca l'organismo internazionale effettua un riepilogo dei principali sistemi previdenziali relativi alle nazioni che hanno aderito all'organizzazione. E tra i dati emerge innanzitutto che l'Italia avrà requisiti anagrafici particolarmente penalizzanti nel confronto con i partner internazionali. Lo scenario peggiore si prospetta per i giovani. Chi inizia a lavorare oggi otterrà l'assegno Pensionistico solo alla maturazione dei 71 anni di età. Si tratta di ben 9 anni in più rispetto a coloro che stanno terminando la propria carriera nel 2021 e che possono accedere alla pensione ...

