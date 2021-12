Pensione a 71 anni: chi ricade sotto la nuova disciplina? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Chi sta iniziando ora a lavorare in Italia andrà in Pensione, in media, all’età di 71 anni contro i 61,8 anni sufficienti grazie alle “diverse opzioni disponibili” per andare in Pensione in anticipo. È quanto si legge nel rapporto “Pensions at a glance 2021“, diffuso nella giornata di ieri dall’Ocse. L’Italia si trova infatti nei sette Paesi dell’Ocse che collegano l’età pensionabile prevista per legge alla speranza di vita. “In un regime Ndc (Notional Defined Contribution, in pratica il sistema contributivo, ndr) – spiega quindi il rapporto – tale legame non è necessario per migliorare le finanze pensionistiche, ma mira a evitare che le persone vadano in Pensione troppo presto con pensioni troppo basse e a promuovere l’occupazione in età più avanzata”. Agli italiani è richiesto il requisito di futura ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 9 dicembre 2021) Chi sta iniziando ora a lavorare in Italia andrà in, in media, all’età di 71contro i 61,8sufficienti grazie alle “diverse opzioni disponibili” per andare inin anticipo. È quanto si legge nel rapporto “Pensions at a glance 2021“, diffuso nella giornata di ieri dall’Ocse. L’Italia si trova infatti nei sette Paesi dell’Ocse che collegano l’età pensionabile prevista per legge alla speranza di vita. “In un regime Ndc (Notional Defined Contribution, in pratica il sistema contributivo, ndr) – spiega quindi il rapporto – tale legame non è necessario per migliorare le finanze pensionistiche, ma mira a evitare che le persone vadano introppo presto con pensioni troppo basse e a promuovere l’occupazione in età più avanzata”. Agli italiani è richiesto il requisito di futura ...

Advertising

silvia_sb_ : Dati Ocse dicono che chi entra nel mercato del lavoro oggi, in Italia, andrà in pensione a 71anni. 10 anni di disoc… - Corriere : Il triste primato dell’Italia: chi inizia a lavorare adesso andrà in pensione a 71 anni - insopportabile : Un giovane che inizia a lavorare oggi andrà in pensione a 72 anni. Una nazione che ti invoglia a studiare, crescere… - AbracaBarna : Leggo, che molti “fan” della #Fornero, si indignano sui dati #Ocse che annunciano l’età pensionistica, 71, per chi… - SorellaBaderla : RT @mrk4m1: Prima erano 55, ma credo che qualche investitore Pfizer abbia eccepito il fatto che fra 55 anni potrebbero essere ancora vivi e… -