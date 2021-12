Pelé nuovamente in ospedale: ecco il motivo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Pelé, uno dei giocatori più forti nella storia del calcio, è costretto a tornare in ospedale dopo l’operazione di settembre. Pelé (Getty Images)I due giocatori più forti, nel calcio degli ultimi trent’anni, sono sicuramente Messi e Cristiano Ronaldo. La Pulce, reduce dalla conquista del suo settimo pallone d’oro, ha scritto pagine meravigliose di questo sport con la maglia del Barcellona. Per capire l’importanza che l’argentino ha avuto all’interno dei blaugrana, basta analizzare la stagione del club spagnolo senza il suo numero dieci: meno sedici dal primo posto e la clamorosa eliminazione dalla Champions League. Per quanto riguarda il portoghese, parliamo di un giocatore con una forza fisica e una qualità realizzativa fuori dal normale. Prima alla Juventus e ora al Manchester United sta dimostrando di essere il re del gol; attaccante ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 9 dicembre 2021), uno dei giocatori più forti nella storia del calcio, è costretto a tornare indopo l’operazione di settembre.(Getty Images)I due giocatori più forti, nel calcio degli ultimi trent’anni, sono sicuramente Messi e Cristiano Ronaldo. La Pulce, reduce dalla conquista del suo settimo pallone d’oro, ha scritto pagine meravigliose di questo sport con la maglia del Barcellona. Per capire l’importanza che l’argentino ha avuto all’interno dei blaugrana, basta analizzare la stagione del club spagnolo senza il suo numero dieci: meno sedici dal primo posto e la clamorosa eliminazione dalla Champions League. Per quanto riguarda il portoghese, parliamo di un giocatore con una forza fisica e una qualità realizzativa fuori dal normale. Prima alla Juventus e ora al Manchester United sta dimostrando di essere il re del gol; attaccante ...

Advertising

antonie85321896 : RT @ilgiornale: Pelé è stato nuovamente ricoverato per per sottoporsi ad un nuovo ciclo di cure dopo essere stato operato nei mesi scorsi p… - rumba15342942 : RT @ilgiornale: Pelé è stato nuovamente ricoverato per per sottoporsi ad un nuovo ciclo di cure dopo essere stato operato nei mesi scorsi p… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Pelé è stato nuovamente ricoverato per per sottoporsi ad un nuovo ciclo di cure dopo essere stato operato nei mesi scorsi p… - ilgiornale : Pelé è stato nuovamente ricoverato per per sottoporsi ad un nuovo ciclo di cure dopo essere stato operato nei mesi… - SerPippo : RT @persemprecalcio: ???? Pelé è tornato nuovamente in ospedale. Nel mese di settembre, il campione brasiliano è stato operato al colon per l… -