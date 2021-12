Pelé di nuovo in ospedale. Le figlie: 'Chemioterapia per il tumore al colon, tra due giorni è a casa' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le figlie di Pelé hanno voluto rassicurare via social i fan in merito alle condizioni del campione brasiliano, ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. 'Tra due o tre giorni torna a casa ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ledihanno voluto rassicurare via social i fan in merito alle condizioni del campione brasiliano, ricoverato all'Albert Einstein di San Paolo. 'Tra due o tretorna a...

