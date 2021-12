Pechino 2022 | la Cina | “Il boicottaggio diplomatico è una manipolazione politica Usa e alleati pagheranno”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Laha reagito alla decisione degli Stati Uniti di lanciare ildelle Olimpiadi invernali di. La stessa scelta nelle ore scorse è stata presa da Australia, Canada e Gran Bretagna, mentre la Francia ha fatto sapere che parteciperà. È intervenuto il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, avvertendo i Paesi che la loro presa di posizione rappresenta una “” di un evento sportivo. Gli Stati hanno agito con l’intenzione di mandare un messaggio in difesa dei diritti umani che non vengono rispettati dallain Tibet a Hong Kong e nello Xinjiang. Una mossa “impopolare e auto-isolante”, continua Wenbin, che porta con sé “un prezzo da pagare. Lo sport non ha nulla a che fare con la ...

politico contro le Olimpiadi di Pechino 2022 si allarga. Dopo Usa, Australia, Nuova Zelanda anche Canada e Regno Unito hanno deciso di boicottare i giochi invernali in programma dal 4 al 20 febbraio