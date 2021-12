Pattinaggio artistico, Calgary 2021: convocati tredici azzurri (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tutto pronto per la quarta tappa di Coppa del Mondo di Pattinaggio su pista lunga, in programma sulle piste canadesi di Calgary. Dopo l’appuntamento di Salt Lake City, il circuito internazionale offre un altro appassionante fine settimana, fondamentale per la qualificazione olimpica a Pechino 2022. Il direttore delle squadre azzurre Maurizio Marchetto, insieme all’allenatore dello sprint Matteo Anesi e a quello delle distanze medio-lunghe Enrico Fabris, ha reso nota la lista degli italiani convocati. Saranno tredici gli azzurri al via: Noemi Bonazza (Fiamme Oro), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Gabriele Galli (Cardano Skating), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle), Mirko ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tutto pronto per la quarta tappa di Coppa del Mondo disu pista lunga, in programma sulle piste canadesi di. Dopo l’appuntamento di Salt Lake City, il circuito internazionale offre un altro appassionante fine settimana, fondamentale per la qualificazione olimpica a Pechino 2022. Il direttore delle squadre azzurre Maurizio Marchetto, insieme all’allenatore dello sprint Matteo Anesi e a quello delle distanze medio-lunghe Enrico Fabris, ha reso nota la lista degli italiani. Sarannoglial via: Noemi Bonazza (Fiamme Oro), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Gabriele Galli (Cardano Skating), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle), Mirko ...

Advertising

giorgiolecis : Pattinaggio artistico, Torneo Aics sabato e domenica a Capoterra - fisritalia : È di #Monfalcone, ha partecipato alla Coppa Europa 2019 di #pattinaggio artistico ed oggi compie 18 anni ?? Buon co… - maragiu85 : @gippu1 Infatti non mi capacito di come certi atleti dedichino la loro vita facendo discipline sportive valutate da… - BernardiniLisa : Storie di Donne 2021, sul podio economiste artiste e la campionessa mondiale di pattinaggio artistico Giada Luppi… - hulem0n : Il fatto che io non seguivo ancora bene il pattinaggio artistico e me lo sono perso?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Che successo per la pista di pattinaggio: "Un Natale mai visto a Besana in Brianza" È la prima volta che a Besana viene montata una pista di pattinaggio", ha commentato il sindaco, ... Particolarmente partecipata è stata anche l'inaugurazione del tradizionale presepe artistico ...

Riccione Christmas Star: con le Frecce Trenitalia sconti e agevolazioni anche per le feste natalizie Appuntamenti che rientrano nel grande progetto artistico Riccione Christmas Star, quest'anno arricchito da una pista di pattinaggio sul ghiaccio a pochi metri dalla spiaggia. Per soddisfare ogni ...

Pattinaggio artistico, Calgary 2021: convocati tredici azzurri Tutto pronto per la quarta tappa di Coppa del Mondo di pattinaggio su pista lunga, in programma sulle piste canadesi di Calgary. Il direttore delle squadre azzurre Maurizio Marchetto ha reso nota la l ...

Che successo per la pista di pattinaggio: «Un Natale mai visto a Besana in Brianza» Il sindaco di Besana in Brianza, Emanuele Pozzoli, è molto soddisfatto per come stanno andando le cose in città: tutte le iniziative di Natale messe in campo fanno il tutto esaurito. “Mai visto a Besa ...

È la prima volta che a Besana viene montata una pista di", ha commentato il sindaco, ... Particolarmente partecipata è stata anche l'inaugurazione del tradizionale presepe...Appuntamenti che rientrano nel grande progettoRiccione Christmas Star, quest'anno arricchito da una pista disul ghiaccio a pochi metri dalla spiaggia. Per soddisfare ogni ...Tutto pronto per la quarta tappa di Coppa del Mondo di pattinaggio su pista lunga, in programma sulle piste canadesi di Calgary. Il direttore delle squadre azzurre Maurizio Marchetto ha reso nota la l ...Il sindaco di Besana in Brianza, Emanuele Pozzoli, è molto soddisfatto per come stanno andando le cose in città: tutte le iniziative di Natale messe in campo fanno il tutto esaurito. “Mai visto a Besa ...