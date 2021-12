(Di giovedì 9 dicembre 2021) Se a Sofia la Roma porta a termine il suo compito senza grosse difficoltà contro il Cska, in Ucraina lo Zorya Luhansk onora l'ultima partita della competizione e fa l'assist ai giallorossi per il ...

Advertising

sportli26181512 : Partizan e Randers agli spareggi, prima vittoria per il Cluj: Partizan e Randers agli spareggi, prima vittoria per… - MomentiCalcio : #ConferenceLeague, i risultati finali: passano i Randers, #Partizan ai playoff -

Ultime Notizie dalla rete : Partizan Randers

Negli altri gironi 'pomeridiani' accedono agli spareggi ancheBelgrado e, eliminando Anorthosis, Jablonec e Flora Tallinn: le altre posizioni erano già cristallizzate. In campo dalle ...... Gent 13,8, Anorthosis 6, Flora Tallinn 5 GIRONE C RISULTATO FINALE Cska Sofia - Roma 2 ... Roma 13, Bodo/Glimt 12, Zorya 7, Cska Sofia 1 GIRONE D RISULTATO FINALE Az Alkmaar -1 - ...Oltre alla Roma passano anche i Randers nonostante la sconfitta di Alkmaar; lo Jablonec perde 2-0 sul campo del Cluj e viene eliminato Stessa sorte capita all’Anorthosis, che pareggia contro il Partiz ...Oggi giovedì 9 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. In serata grande spettacolo con l'ultima giornata della fase a gironi per Europa League e Conference League di calcio, in campio anche N ...