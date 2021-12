Partizan-Anorthosis, Conference League: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di giovedì 9 dicembre 2021) Non c’é spazio per le pause e dopo la Champions e l’Europa League è subito l’ora della Conference League, con diverse squadre a sfidarsi tra le quali Partizan-Anorthosis. Si preannuncia una gara combattuta, con entrambe le compagini che proveranno a strappare la vittoria. Sponda Partizan, i serbi devono ottenere la vittoria senza mezzi termini, i tre punti infatti farebbero staccare il biglietto tanto atteso per la fase a eliminazione diretta. Versante Anorthosis, la situazione è molto simile, solo che la squadra cipriota dovrebbe ottenere i tre punti, ma anche sperare in un passo falso del Flora contro il Gent già qualificato. Le ultime notizie sulle probabili formazioni, il pronostico e la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Non c’é spazio per le pause e dopo la Champions e l’Europaè subito l’ora della, con diverse squadre a sfidarsi tra le quali. Si preannuncia una gara combattuta, con entrambe le compagini che proveranno a strappare la vittoria. Sponda, i serbi devono ottenere la vittoria senza mezzi termini, i tre punti infatti farebbero staccare il biglietto tanto atteso per la fase a eliminazione. Versante, la situazione è molto simile, solo che la squadra cipriota dovrebbe ottenere i tre punti, ma anche sperare in un passo falso del Flora contro il Gent già qualificato. Le ultime notizie sulle, ile la ...

