Parla il dentista col braccio di silicone | «La mia era una protesta | il giorno dopo mi sono vaccinato»

«Ho usato il braccio finto per vaccinarmi per creare una piccola protesta. E il giorno dopo mi sono vaccinato». Il dottor Guido Russo, dentista biellese, spiega a Massimo Giletti nello studio di Non è l'Arena perché ha provato a vaccinarsi con un braccio di silicone. «Ho fatto tutti i vaccini. Mi avete già giudicato e condannato. Se sono no vax? È difficile da definire…», svicola subito il dentista finito sui giornali di tutto il mondo. «Sono contrario al vaccino per il Covid, tutti gli altri li ho fatti. Cinque solo questa estate», dice il medico a Giletti.

