Parla Cottarelli: "Uno sciopero senza ragioni. Cgil-Uil vogliono solo la negoziazione continua" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma. Proviamo a farlo dire a chi lo sa dire e dire bene. E' Carlo Cottarelli, dirige l'Osservatorio sui conti pubblici italiani, è docente alla Bocconi, ed era a un passo dal fare il premier. Professore, lei dunque con chi sta? Con la Cgil e la Uil che hanno convocato lo sciopero generale per il 16 dicembre o con la Cisl che lo ha definito uno sciopero "da incendiari"? "Io sto con chi pensa che questo sciopero sia un'esagerazione e con chi usa bene le parole". Lo sciopero è infatti "generale". Cosa significa? "Significa che è qualcosa di serio di importante come indica la parola e che per convocarlo ci devono essere motivi straordinari". Prima di chiederle se questi motivi ci siano, non crede che mobilitare la "base" sindacale, una base composta in gran parte da anziani, fragili, sia ...

