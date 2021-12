Pari col Galatasaray | Lazio agli spareggi di Europa League

(Di venerdì 10 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Termina con uno spento 0-0 la sfida tra, con i biancocelesti che chiudono così al secondo posto il loro girone dialle spalle della formazione allenata da Terim: niente ottavi diretti ma play-off.La prima frazione è combattuta, ma povera di emozioni. La prima occasione arriva di fatto al 42? ed è abbastanza casuale. Van Aanholt calcia un corner a rientrare sul primo palo che viene fatto sfilare in maniera ingenua da Zaccagni, con la palla che termina sul palo facendo tirare un sospiro di sollievo ai padroni di casa. L’esterno ex Verona prova a rifarsi due minuti dopo quando se ne va bene sulla sinistra mettendo un pallone arretrato in area sul quale arriva Immobile, che con il mancino spara però alto da buona posizione. La ripresa inizia sulla falsa riga dei primi ...

