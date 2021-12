Paolo Bonolis parla della ex moglie e rivela che con lei si sente … (Di giovedì 9 dicembre 2021) Paolo Bonolis è innamoratissimo della moglie Sonia Bruganelli e, nonostante sia sempre molto pungente nelle battute che fa indirizzate a lei, è evidente che il sentimento che c’è alla base del loro matrimonio è forte e stabile. Recentemente hanno fatto un’intervista a due collegati da casa con Silvia Toffanin e la sua trasmissione Verissimo e in quell’occasione hanno divertito molto sia la stessa Toffanin che il pubblico che li seguiva da casa. Vediamo cosa hanno raccontato tra il serio e il faceto della loro vita matrimoniale. Paolo Bonolis scherza su come ha conquistato la moglie Silvia Toffanin, durante l’intervista, si è divertita molto a stuzzicare Paolo Bonolis e a fargli dire cose che fino a quel momento non ... Leggi su cityroma (Di giovedì 9 dicembre 2021)è innamoratissimoSonia Bruganelli e, nonostante sia sempre molto pungente nelle battute che fa indirizzate a lei, è evidente che il sentimento che c’è alla base del loro matrimonio è forte e stabile. Recentemente hanno fatto un’intervista a due collegati da casa con Silvia Toffanin e la sua trasmissione Verissimo e in quell’occasione hanno divertito molto sia la stessa Toffanin che il pubblico che li seguiva da casa. Vediamo cosa hanno raccontato tra il serio e il facetoloro vita matrimoniale.scherza su come ha conquistato laSilvia Toffanin, durante l’intervista, si è divertita molto a stuzzicaree a fargli dire cose che fino a quel momento non ...

