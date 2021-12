Paola Perego rivela | Cosa è successo con le medicine

(Di giovedì 9 dicembre 2021) "Vivevo in una bolla" ha svelato la conduttrice, parlando degli anni i cui gli attacchi di panico hanno dominato la sua vita, mentre cercava di farsi spazio nel mondo della televisione

oggi si considera una donna fortunata. Una famiglia numerosa, una lunga carriera alle spalle, progetti ancora da realizzare, ma soprattutto la consapevolezza non volersi lasciare più ...E che tipo di nonna è? "Senza scrupoli: faccio il lavaggio del cervello a Pietro e lo convinco che ha solo una nonna, cioè io. Lui da solo mi riempie le giornate"."Vivevo in una bolla" ha svelato la conduttrice, parlando degli anni i cui gli attacchi di panico hanno dominato la sua vita, mentre cercava di farsi spazio nel mondo della televisione ...L'esilarante comico romano ha rotto con la sua compagna, la quale di recente si è scagliata in un duro attacco nei suoi confronti ...