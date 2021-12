Pantone 2022 lancia ‘Very Peri’, il colore dedicato al coraggio della creatività (Di giovedì 9 dicembre 2021) Pantone lancia il nuovissimo colore “Very Peri” che viene scelto come colore Pantone 2022. Si tratta di blu pervica con sottotono viola e rosso. Un colore dinamico e gioioso, che incoraggia la creatività e la fantasia. Leatrice Eiseman, Executive Director del Pantone Color Institute, racconta come hanno creato questo nuovissimo colore. Nuovissimo Very Peri: colore Pantone 2022 Pantone è un’azienda statunitense che si occupa principalmente di tecnologie per la grafica, della catalogazione e dell’identificazione dei colori. Per la prima volta un colore totalmente nuovo viene come colore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021)il nuovissimo“Very Peri” che viene scelto come. Si tratta di blu pervica con sottotono viola e rosso. Undinamico e gioioso, che incoraggia lae la fantasia. Leatrice Eiseman, Executive Director delColor Institute, racconta come hanno creato questo nuovissimo. Nuovissimo Very Peri:è un’azienda statunitense che si occupa principalmente di tecnologie per la grafica,catalogazione e dell’identificazione dei colori. Per la prima volta untotalmente nuovo viene come...

ModaCorriere : Colore Pantone 2022: è il «Very Peri» (anticipato da Lady Gaga) - mauriziofiduci : Carica vitale, positività e creatività: è Very Peri il colore dell’anno 2022 di Pantone. #9dicembre #Pantone… - xxallimac : Bellissimo il Pantone 2022 ?????? - gucki_it : Il colore Pantone 2022 è Very Peri - statodelsud : Pantone, il Very Peri è il colore dell’anno 2022 -