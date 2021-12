Pandemia Italia: aumentano decessi, contagi, ricoveri. Il report della Fondazione Gimbe (Di giovedì 9 dicembre 2021) Rispetto alla settimana precedente, si registrano: +12% decessi, di cui 17 riferiti a periodi precedenti; +13,6% ricoveri in terapia intensiva; +16,3% ricoverati con sintomi; isolamento domiciliare(+24,3%, persone in isolamento domiciliare; +22,4% nuovi casi; +24% attualmente positivi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 9 dicembre 2021) Rispetto alla settimana precedente, si registrano: +12%, di cui 17 riferiti a periodi precedenti; +13,6%in terapia intensiva; +16,3% ricoverati con sintomi; isolamento domiciliare(+24,3%, persone in isolamento domiciliare; +22,4% nuovi casi; +24% attualmente positivi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

marcodimaio : Il diritto di sciopero è sacrosanto, ma quanto è utile indire uno sciopero generale in pandemia? Quanto giova all’I… - FrancescoLollo1 : Mentre l’Italia stenta ad uscire dalla pandemia e dalla crisi economica, la sinistra si preoccupa solo di spartirsi… - dellorco85 : 'Calenda-Italia Viva: in campo a Roma contro Pd se candida Conte' 5 dic. (askanews). L'unico obiettivo di Renzi e… - ivic00633480 : RT @LauraStraforin2: A fine pandemia,le spese sanitarie per i TSO,saranno fuori dalla portata di molti stati, ma sicuramente l' Italia sarà… - Roby86341796 : RT @LauraStraforin2: A fine pandemia,le spese sanitarie per i TSO,saranno fuori dalla portata di molti stati, ma sicuramente l' Italia sarà… -

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia Italia Istat, popolazione in calo. Nuovo record negativo delle nascite Terza edizione del Censimento permanente. La pandemia Covid - 19 ha accentuato la tendenza alla recessione demografica già in atto e il ... la popolazione in Italia conta 59.236.213 residenti, in calo ...

Europa, superato lo stress test del Covid si aprono prospettive di stabilità Quindi, ci sembra meno probabile che, nel medio e lungo termine, l'Europa esca dalla pandemia con ... in particolare sull'Italia. Data la struttura istituzionale unica dell'area euro e le diverse ...

Covid oggi Italia, Vaia: "Natale torna a somigliare a pre-pandemia" Adnkronos Il liceo Perticari di Senigallia ha ora la sua rivista Ferve l’attesa in città per la presentazione della nuova rivista “il Perticari” che nasce, nel 160° anniversario del primo anno liceale, dalla sinergia tra il Liceo senigalliese – istituito nel 1860 d ...

Nascite in Italia, ci salvano gli stranieri Nascite in Italia, nuovo record minimo a quota 405 mila. Lo rileva l'ISTAT nel censimento Popolazione residente e dinamica demografica.

Terza edizione del Censimento permanente. LaCovid - 19 ha accentuato la tendenza alla recessione demografica già in atto e il ... la popolazione inconta 59.236.213 residenti, in calo ...Quindi, ci sembra meno probabile che, nel medio e lungo termine, l'Europa esca dallacon ... in particolare sull'. Data la struttura istituzionale unica dell'area euro e le diverse ...Ferve l’attesa in città per la presentazione della nuova rivista “il Perticari” che nasce, nel 160° anniversario del primo anno liceale, dalla sinergia tra il Liceo senigalliese – istituito nel 1860 d ...Nascite in Italia, nuovo record minimo a quota 405 mila. Lo rileva l'ISTAT nel censimento Popolazione residente e dinamica demografica.