Pandemia e mercato del lavoro: cosa è cambiato? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Con l'irruzione della Pandemia nella nostra quotidianità – ormai da due anni – è stato completamente rivoluzionato ogni aspetto della nostra vita: dalla sfera privata a quella lavorativa che a livello globale ha risentito dell'onda lunga della crisi. Quasi due terzi dei lavoratori globali (64%) ha dichiarato di aver subito un contraccolpo professionale dall'emergenza pandemica. Effetto Covid, come è cambiato il mondo del lavoro A scattare la fotografia a ombre (molte) e (poche) luci, lo studio internazionale, realizzato recentemente da Adp Research Institute condotto su 2.471 lavoratori di 17 Paesi, stando al quale oltre un quarto (28%) ha addirittura perso il lavoro o è stato messo in condizioni simili alla nostra cassa integrazione. Non solo. Riduzione dello stipendio per quasi un lavoratore su quattro (23%) con ...

