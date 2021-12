Pamela Prati e il caso Cazzaniga a Le Iene | “Ho pianto | riaperta una ferita”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roberto Cazzaiga vittima di una truffa amorosa,: “Quando ho visto il servizio a Leho” In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare sui media del ‘Roberto’ portato alla luce da Le. Difatti il noto pallavolista è stato vittima di una truffa amorosa durata ben 15 anni. Su tutta questa faccenda il giornalista del magazine Chi ha voluto chiedere un’opinione a chi è stata protagonista di una vicenda molto simile,. E quest’ultima ha rivelato che nel momento in cui ha visto il servizio a Leè scoppiata a piangere: “Quando ho visto il servizio a Leammetto di aver…”...

Sabato Roberto Cazzaniga a Verissimo proverà a raccontare la sua storia, la stessa che qualche tempo fa raccontava proprioche si era invaghita di un uomo che non è mai esistito finendo ...Roberto Cazzaiga vittima di una truffa amorosa,: 'Quando ho visto il servizio a Le Iene ho pianto' In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare sui media del 'caso Roberto Cazzaniga' portato alla luce da Le Iene . Difatti il ...Sarà un sabato al limite del possibile quando Roberto Cazzaniga a Verissimo racconterà la sua storia. Il pallavolista italiano, noto per i suoi successi sportivi, ma ultimamente è balzato agli onori d ...Dopo quel terribile caso, Pamela Prati ha cercato di vivere lontano dai riflettori. Ecco che fine ha fatto la showgirl.