Palermo, concorso per 13 posti per collaboratori amministrativi a Villa Sofia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nuove possibilità di impiego nel mondo della sanità a Palermo. L’ospedale Villa Sofia-Cervello del capoluogo siciliano ha indetto un concorso per la copertura di 13 posti di collaboratore amministrativo-professionale (categoria D), a tempo pieno e indeterminato. La delibera del 2 dicembre è stata firmata dal direttore generale del nosocomio, Walter Messina. Il bando, per titoli ed esami, sarà pubblicato per estratto nella Gurs Concorsi e nella Guri Concorsi. Saranno 70 i punteggi, dieci il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nuove possibilità di impiego nel mondo della sanità a. L’ospedale-Cervello del capoluogo siciliano ha indetto unper la copertura di 13di collaboratore amministrativo-professionale (categoria D), a tempo pieno e indeterminato. La delibera del 2 dicembre è stata firmata dal direttore generale del nosocomio, Walter Messina. Il bando, per titoli ed esami, sarà pubblicato per estratto nella Gurs Concorsi e nella Guri Concorsi. Saranno 70 i punteggi, dieci il Mattino di Sicilia.

