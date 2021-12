Pagelle Napoli Leicester 3-2 | Elmas delizioso | Tielemans distratto VOTI

(Di giovedì 9 dicembre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 6ª giornata del gruppo C della Europa League 2021-2022:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 6ª giornata del gruppo C della Europa League 2021/2022. TOP:FLOP:: Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 6, Mario Rui 6,5; Demme 5,5 (78? Manolas s.v.), Zielinski 6,5; Lozano 6 (45? Malcuit 6),7,5, Ounas 7 (63? Mertens 6); Petagna 7.: Schmeichel 6,5; Castagne 6, Evans 6,5, Soyuncu 5,5, Bertrand 5,5; Ndidi 5,5,5 (77? Soumare), Dewsbury-Hall 7 (88? Albrighton); Maddison ...

Napoli-Leicester: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League ...DI LORENZO 6 Dalle sue parti Barnes e Bertrand attaccano tanto. Ma non si può chiedere sempre la luna al terzino partenopeo, che ha giocato tutte le 22 partite stagionali del Napoli. A inizio ripresa ...