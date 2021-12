Padre Pio: quella sua rivelazione sulla misteriosa presenza di Maria nella Santa Casa di Loreto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Santo di Pietrelcina esclamava che se fosse entrato un solo istante nella Santa Casa, per la grande emozione ne sarebbe morto: un’affermazione davvero forte che racchiudeva una ragione. Ecco la storia e l’importanza del luogo dove Maria è stata toccata da una grazia straordinaria: l’annunciazione dell’Angelo Gabriele. La tradizione vuole che la Casa di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Santo di Pietrelcina esclamava che se fosse entrato un solo istante, per la grande emozione ne sarebbe morto: un’affermazione davvero forte che racchiudeva una ragione. Ecco la storia e l’importanza del luogo doveè stata toccata da una grazia straordinaria: l’annunciazione dell’Angelo Gabriele. La tradizione vuole che ladi L'articolo proviene da La Luce di

