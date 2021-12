Otherside dei Red Hot Chili Peppers | il significato dello storico brano

Leggi su ck12

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Red Hot, esattamente il 25 Giugno del 1988 l’ex chitarrista dei Redo Hot, Hillel Slovak morirà d’overdose, il chitarrista aveva fondato la band sin dagli albori, la sua morte improvvisa è stata una grande perdita per il sound della celebre brand. Senza la sua improvvisazione, il funk alternativo e il talento del bassista Flea la celebre band non sarebbe mai esistita. In seguito alla morte dell’ex chitarrista, Flea dichiarò che Hillel ha sempre avuto molta influenza su di lui, se non fosse statao per il suo talento, Flea non avrebbe mai cominciato a suonare il basso. Nonostante tutto Hillel è sempre con lui e il suo amore e stima per il chitarrista crescono ogni giorno di più., cosa significa ildei Red Hot ...