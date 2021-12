Ostia e Fiumicino spettacolo sul mare: due trombe marine a ridosso della costa (Di giovedì 9 dicembre 2021) - Video Mino Ippoliti Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021) - Video Mino Ippoliti

Advertising

Giornaleditalia : ?? ATTENZIONE. Violenta tromba d'aria in corso in Italia: paura tra i cittadini. Il primo bilancio:… - GtMatch46 : Paura sul litorale, doppia tromba marina tra Ostia e Fiumicino - sulsitodisimone : RT @MeteoWeb_eu: #MALTEMPO, #ROMA ASSEDIATA DAI #TORNADO: PAURA A OSTIA, FIUMICINO E TOR VERGATA. FORTE GRANDINATA IMBIANCA TIVOLI, FOTO E… - AGR_web : Ostia e Fiumicino con il fiato sospeso per una tromba marina Una tromba d’aria di grandi dimensioni, formatasi all’… - 58_luigina : RT @MeteoWeb_eu: #MALTEMPO, #ROMA ASSEDIATA DAI #TORNADO: PAURA A OSTIA, FIUMICINO E TOR VERGATA. FORTE GRANDINATA IMBIANCA TIVOLI, FOTO E… -